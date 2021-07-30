Наша компания «Империя Выкупа» существует с 2004 года, за это время купили очень много автомобилей различных марок и типов. Мы люди которые грамотно и качественно подходим к вопросам срочного выкупа автомобилей у населения, все наши сделки оформлены юридически правильно, а машины снимаются с учета. Обращение за услугами срочного автовыкупа может потребоваться по множеству различных причин. Порой это желание приобрести новое транспортное средство, ну а зачастую нам просто нужна большая сумма денег. В любом случае время является одним из самых важных моментов, и в этом часто кроется основная проблема.
Предлагаем наши услуги по выкупу машин во всех регионах России. Мы являемся надежной компанией автовыкупа которая занимает лидирующие позиции в сфере покупки машин у населения. Мы предлагаем самые выгодные условия. Почему люди обращаются именно к нам в выкуп?
- Мы предлагаем объективную оценку
- Наши лучшие цены до 97% от рыночной стоимости
- Бесплатные услуги по оформлению
- Работаем как с физическими лицами, так и с компаниями – юридическими лицами
Продайте автомобиль в скупку нам
Чтобы сдать к нам автомобиль в скупку, необходимо связаться удобным способом: оставить заявку через форму на сайте, позвонить по телефону или отправить сообщение в один из мессенджеров. При обращении в нашу компанию, можете указать, какую стоимость Вы желаете получить за свою машину, но не забывайте, компании по выкупу покупают машины чуть ниже рыночных цен.
Мы так же есть на всех популярных ресурсах досок объявлений Avito.ru, Auto.ru, Drom.ru
Наши предложения выкупа
Круглосуточный выкуп
Наша компания является круглосуточным автовыкупом. Вы можете с нами 24 часа в сутки. Работаем без выходных.
Выкуп старых авто
Основную массу наших клиентов составляют люди, которые сдают старые машины. Они имеют возрастные дефекты или неисправности. Мы выкупаем любые старые б/у автомобили быстро и дорого, в не зависимости от возраста.
Выкуп наличными на руки
Большинство наших клиентов хотят получить расчет наличными и мы предоставляем такую возможность.
Выкуп авто с большим пробегом
Подержанные автомобили которым перевалило за 10 лет имеют уже значительные пробеги, продать такой транспорт на вторичном рынке трудно. Если Вы ищете куда сдать машину с большим пробегом, обращайтесь к нам.
Выкуп с выездом
Вам не нужно приезжать к нам в салон и тратить свое время, мы работаем с выездом к клиенту в любую точку.
Выкуп дорогих авто
Если ТС стоит очень дорого, то покупателя можно искать долго, время играет не в пользу продавца, так как с каждым месяцем автомобиль теряет в цене. Если надо срочно продать дорогое авто, обращайтесь, в запасе до 50 млн.р
Продать автомобиль за 1 день просто
Основные услуги
Выкуп авто в Москве и Московской области
Производим автовыкуп в городе Москве и Московской области, в любое время. Вам не нужно приезжать в автосалон, менеджеры осуществят профессиональный, точный расчет цены ТС в любой точке.
Закажите обратный звонок!
Работаем по Москве и Московской области
Перезвоним через 1 минуту
Бесплатные услуги
- Оценка — бесплатно!
- Выезд оценщика — бесплатно!
- Выплачиваем до 95% от рынка.
- Оформление на месте совершения сделки.
- Эвакуатор для авто — бесплатно!
- Выезд в любо регион — бесплатно!
Преимущества
- Дороже CarPrice!
- Дороже Trade-in!
- Юридическая помощь бесплатная
- Расчет наличными или на карту
- Купим любые автомобили
- Работаем круглосуточно
- Выплачиваем до 20 млн. рублей
- Работаем с юридическими лицами
Что мы покупаем?
- Отечественные и иномарки с 1990 года выпуска
- Грузовые — коммерческий транспорт
- Любые кузова гражданского транспорта
- Прицепы
- Спецтехнику
- Мототехнику
- Любые авто: легковые и внедорожники
Что необходимо для продажи?
Ключи
Желательно полный комплект
Паспорт
Владельца ТС
Документы
Хотя бы 1 документ
Доверенность
Нотариальная или рукописная
Купим авто любого производства
Наша компания «Империя Выкупа» выкупим иномарку или отечественный автопром с пробегом, любого производства и годов выпуска. Если в нашем списке нет значка вашего автомобиля, это не означает, что мы не покупаем такие машины. Мы купим все, что передвигается или не передвигается в настоящий момент. Хотите быстро сдать нам американское, немецкое, итальянское, английское, французское, китайское, корейское, индийское авто, свяжитесь любым удобным способом.
Обращение в автовыкуп ни к чему не обязывает
Мы не обязываем Вас сдать свой автомобиль именно в наш автовыкуп, не навязываем свои условия, не будем звонить по 100 раз на дню и требовать отдать свое авто нам, но мы максимально окажем помощь, проведем грамотную оценку, предложим выгодные условия, если все Вас устроит, то мы честно проведем сделку в любом регионе, на даче, около дома и даже в поле :-).
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Ответы на вопросы
Почему выгоднее всего сдать автомобиль в Империю Выкупа?
Наша компания существуют уже более 10 лет на рынке выкупа подержанных автомобилей. Большое количество клиентов сотрудничают с нами не один год. Мы официальная компания ООО «Империя Выкупа» ИНН 9706013544 ОГРН 1217700097636. Вы полностью застрахованы от риска мошенничества.
Как получить максимальную сумму?
Позаботьтесь, чтобы Ваш транспорт был максимально ухоженным, расскажите нам о нем более подробно, добавьте дополнительный комплект колес и страховку. Преимуществом будет оригинальные документы и полный комплект ключей. Соблюдая наши простые советы, Вы сможете сдать автомобиль по максимальной стоимости.
Принимаете битый транспорт?
Да, мы принимаем любое транспортное средство после ДТП. Ознакомиться можно в данном разделе
Как происходит оформление?
Сделка купли-продажи оформляется полностью по законам Российской Федерации. Заключаем договор, если Вы юридическое лицо, то еще составляется акт приемки-передачи автомобиля. В некоторых случаях пишется расписка о получении расчета.
Мне надо за что-то платить?
Нет, все наши услуги бесплатные. Даже если мы приехали на осмотр автомобиля и не договорились, то Вы ни за что не платите!
Я боюсь к Вам обращаться!
Времена 90-х прошли, мы солидная фирма которая работает долгое время. Все наши сотрудники являются гражданами РФ с постоянной пропиской в Москве. Мы грамотно и вежливо общаемся, даже если Вам просто необходима консультация. Обращайтесь, всегда рады.
Примеры стоимости
Стоимость Хенда Солярис 300.000 рублей. Наша фирма готова его купить за 280.000 тысяч рублей сегодня, если он честный, не находится в залоге и не имеет проблем.
Варианты цен:
Запрет/арест (без погашения) — 180.000 или 270.000 с погашением долгов (долги гасит собственник)
Кредитный без ограничений -от 200.000 рублей
На запчасти за 130.000-150.000 рублей.
Неисправный ДВС — цена 200.000 тыщ. (ДВС 50.000 + технические жидкости и установка 30.000 рублей)
Стоимость БМВ 5 кузов е60 380.000 рублей. Наша фирма готова его купить за 350.000 тысяч рублей сегодня, если он честный, не находится в залоге и не имеет проблем.
Варианты цен:
Запрет/арест (без погашения) — 200.000 или 330.000 с погашением долгов (долги гасит собственник)
Кредитный без ограничений -от 250.000 рублей
На запчасти за 150.000-170.000 рублей.
Неисправный ДВС — цена 220.000 тыщ. (ДВС 90.000 + технические жидкости и установка 40.000 рублей)
Стоимость Инфинити ФХ 35 370.000 рублей. Наша фирма готова его купить за 350.000 тысяч рублей сегодня, если он честный, не находится в залоге и не имеет проблем.
Варианты цен:
Запрет/арест (без погашения) — 180.000 или 340.000 с погашением долгов (долги гасит собственник)
Кредитный без ограничений -от 250.000 рублей
На запчасти за 150.000-170.000 рублей.
Неисправный ДВС — цена 240.000 тыщ. (ДВС 80.000 + технические жидкости и установка 30.000 рублей)
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Контакты и адрес нашей компании
Осуществляем выезд по всей территории России
+7 (495) 790-87-43 | +7 (903) 790-87-43e-mail: info@avtoskupk.ru