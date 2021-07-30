Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Срочный выкуп авто в Москве

Покупаем автомобили до 97% от рынка

  Наша компания «Империя Выкупа» существует с 2004 года, за это время купили очень много автомобилей различных марок и типов. Мы люди которые грамотно и качественно подходим к вопросам срочного выкупа автомобилей у населения, все наши сделки оформлены юридически правильно, а машины снимаются с учета. Обращение за услугами срочного автовыкупа может потребоваться по множеству различных причин. Порой это желание приобрести новое транспортное средство, ну а зачастую нам просто нужна большая сумма денег. В любом случае время является одним из самых важных моментов, и в этом часто кроется основная проблема.

Предлагаем наши услуги по выкупу машин во всех регионах России. Мы являемся надежной компанией автовыкупа которая занимает лидирующие позиции в сфере покупки машин у населения. Мы предлагаем самые выгодные условия. Почему люди обращаются именно к нам в выкуп?

  • Мы предлагаем объективную оценку
  • Наши лучшие цены до 97% от рыночной стоимости
  • Бесплатные услуги по оформлению
  • Работаем как с физическими лицами, так и с компаниями – юридическими лицами

Продайте автомобиль в скупку нам

Чтобы сдать к нам автомобиль в скупку, необходимо связаться удобным способом: оставить заявку через форму на сайте, позвонить по телефону или отправить сообщение в один из мессенджеров. При обращении в нашу компанию, можете указать, какую стоимость Вы желаете получить за свою машину, но не забывайте, компании по выкупу покупают машины чуть ниже рыночных цен.

Мы так же есть на всех популярных ресурсах досок объявлений Avito.ru, Auto.ru, Drom.ru

Продайте авто за 1 минуту
Если автомобиль имеет проблемы установите галочку.

Наши предложения выкупа

Круглосуточный выкуп

Наша компания является круглосуточным автовыкупом. Вы можете с нами 24 часа в сутки. Работаем без выходных.

Выкуп старых авто

Основную массу наших клиентов составляют люди, которые сдают старые машины. Они имеют возрастные дефекты или неисправности. Мы выкупаем любые старые б/у автомобили быстро и дорого, в не зависимости от возраста.

Выкуп наличными на руки

Большинство наших клиентов хотят получить расчет наличными и мы предоставляем такую возможность. 

Выкуп авто с большим пробегом 

Подержанные автомобили которым перевалило за 10 лет имеют уже значительные пробеги, продать такой транспорт на вторичном рынке трудно. Если Вы ищете куда сдать машину с большим пробегом, обращайтесь к нам.

Выкуп с выездом

Вам не нужно приезжать к нам в салон и тратить свое время, мы работаем с выездом к клиенту в любую точку.

Выкуп дорогих авто

Если ТС стоит очень дорого, то покупателя можно искать долго, время играет не в пользу продавца, так как с каждым месяцем автомобиль теряет в цене. Если надо срочно продать дорогое авто, обращайтесь, в запасе до 50 млн.р

Продать автомобиль за 1 день просто

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого
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Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого
ВЫЕЗД ОЦЕНЩИКА
Оценщик приедет в течении 60 минут бесплатно в любой регион России
Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ
Составление и подписание документов бесплатно в день совершения сделки
Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого
ПОЛУЧАЕТЕ ДЕНЬГИ
Наличный или безналичный расчет, около автомобиля с проверкой в банке.

Основные услуги

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Выкуп с выездом

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Выкуп авто с запретом на регистрацию

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Выкуп битых авто

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Выкуп авто без документов

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Выкуп кредитных авто

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Выкуп неисправных автомобилей

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Выкуп авто из ломбарда

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Выкуп арестованных автомобилей

Выкуп проблемных
Выкуп мототехники
Выкуп авто без учета
Выкуп коммерческих
Выкуп любой спецтехники
Выкуп утилизированных
Выкуп авто в залоге у банка
Выкуп лизинговых

Выкуп авто в Москве и Московской области

Производим автовыкуп в городе Москве и Московской области, в любое время. Вам не нужно приезжать в автосалон, менеджеры осуществят профессиональный, точный расчет цены ТС в любой точке. 

Выкуп авто в ЮВАО
Выкуп авто в СЗАО
Выкуп авто в ЮЗАО
Выкуп авто в СВАО
Выкуп авто в ЮАО
Выкуп авто в ЦАО
Выкуп авто в ВАО
Выкуп авто в НАО
Выкуп авто в ЗАО
Выкуп авто в ТАО
Выкуп авто в САО
Выкуп авто в ЗелАО

Закажите обратный звонок!

Работаем по Москве и Московской области

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Перезвоним через 1 минуту

выкуп авто

Бесплатные услуги

  • Оценка — бесплатно!
  • Выезд оценщика — бесплатно!
  • Выплачиваем до 95% от рынка.
  • Оформление на месте совершения сделки.
  • Эвакуатор для авто — бесплатно!
  • Выезд в любо регион — бесплатно!

Преимущества

  • Дороже CarPrice!
  • Дороже Trade-in!
  • Юридическая помощь бесплатная
  • Расчет наличными или на карту
  • Купим любые автомобили
  • Работаем круглосуточно
  • Выплачиваем до 20 млн. рублей
  • Работаем с юридическими лицами

Что мы покупаем?

  • Отечественные и иномарки с 1990 года выпуска
  • Грузовые — коммерческий транспорт
  • Любые кузова гражданского транспорта
  • Прицепы
  • Спецтехнику
  • Мототехнику
  • Любые авто: легковые и внедорожники

Что необходимо для продажи?

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Ключи 

Желательно полный комплект

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Паспорт 

Владельца ТС

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Документы 

Хотя бы 1 документ

доверенность на авто

Доверенность

Нотариальная или рукописная

Купим авто любого производства

Наша компания «Империя Выкупа» выкупим иномарку или отечественный автопром с пробегом, любого производства и годов выпуска. Если в нашем списке нет значка вашего автомобиля, это не означает, что мы не покупаем такие машины. Мы купим все, что передвигается или не передвигается в настоящий момент. Хотите быстро сдать нам американское, немецкое, итальянское, английское, французское, китайское, корейское, индийское авто, свяжитесь любым удобным способом.

Обращение в автовыкуп ни к чему не обязывает

Мы не обязываем Вас сдать свой автомобиль именно в наш автовыкуп, не навязываем свои условия, не будем звонить по 100 раз на дню и требовать отдать свое авто нам, но мы максимально окажем помощь, проведем грамотную оценку, предложим выгодные условия, если все Вас устроит, то мы честно проведем сделку в любом регионе, на даче, около дома и даже в поле :-).

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого
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Ответы на вопросы

Наша компания существуют уже более 10 лет на рынке выкупа подержанных автомобилей. Большое количество клиентов сотрудничают с нами не один год. Мы официальная компания ООО «Империя Выкупа» ИНН 9706013544 ОГРН 1217700097636. Вы полностью застрахованы от риска мошенничества.

Позаботьтесь, чтобы Ваш транспорт был максимально ухоженным, расскажите нам о нем более подробно, добавьте дополнительный комплект колес и страховку. Преимуществом будет оригинальные документы и полный комплект ключей. Соблюдая наши простые советы, Вы сможете сдать автомобиль по максимальной стоимости. 

Да, мы принимаем любое транспортное средство после ДТП. Ознакомиться можно в данном разделе

Сделка купли-продажи оформляется полностью по законам Российской Федерации. Заключаем договор, если Вы юридическое лицо, то еще составляется акт приемки-передачи автомобиля. В некоторых случаях пишется расписка о получении расчета.

Нет, все наши услуги бесплатные. Даже если мы приехали на осмотр автомобиля и не договорились, то Вы ни за что не платите!

Времена 90-х прошли, мы солидная фирма которая работает долгое время. Все наши сотрудники являются гражданами РФ с постоянной пропиской в Москве. Мы грамотно и вежливо общаемся, даже если Вам просто необходима консультация. Обращайтесь, всегда рады.

Примеры стоимости

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Стоимость Хенда Солярис 300.000 рублей. Наша фирма готова его купить за 280.000 тысяч рублей сегодня, если он честный, не находится в залоге и не имеет проблем.

Варианты цен:

Запрет/арест (без погашения) — 180.000 или 270.000 с погашением долгов (долги гасит собственник)

Кредитный без ограничений -от 200.000 рублей

На запчасти за 130.000-150.000 рублей.

Неисправный ДВС — цена 200.000 тыщ. (ДВС 50.000 + технические жидкости и установка 30.000 рублей)

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Стоимость БМВ 5 кузов е60 380.000 рублей. Наша фирма готова его купить за 350.000 тысяч рублей сегодня, если он честный, не находится в залоге и не имеет проблем.

Варианты цен:

Запрет/арест (без погашения) — 200.000 или 330.000 с погашением долгов (долги гасит собственник)

Кредитный без ограничений -от 250.000 рублей

На запчасти за 150.000-170.000 рублей.

Неисправный ДВС — цена 220.000 тыщ. (ДВС 90.000 + технические жидкости и установка 40.000 рублей)

Срочный выкуп авто в Москве быстро и дорого

Стоимость Инфинити ФХ 35 370.000 рублей. Наша фирма готова его купить за 350.000 тысяч рублей сегодня, если он честный, не находится в залоге и не имеет проблем.

Варианты цен:

Запрет/арест (без погашения) — 180.000 или 340.000 с погашением долгов (долги гасит собственник)

Кредитный без ограничений -от 250.000 рублей

На запчасти за 150.000-170.000 рублей.

Неисправный ДВС — цена 240.000 тыщ. (ДВС 80.000 + технические жидкости и установка 30.000 рублей)

Отзывы

Обращалась в данную компанию так как необходимо было срочно продать автомобиль. Все произошло очень быстро, я написала в whatsapp, отправила фотографии мне предложили сумму которая меня устроила и буквально через час я уже сидела с наличными и подписывала договор о продаже. Адекватные сотрудники, платят нормально. Сдала Ниссан жук! Спасибо.
Мария
Мария
Срочно потребовались деньги нужно было гасить ипотеку, мне уже выставляли просрочку по кредитам, времени чтобы собрать необходимую сумму не было и пришлось обратиться сюда. По деньгам выплатили 90% где-то, но у меня машина с повреждениями, в принципе я доволен, что за аварийный авто столько дали. Ни разу еще так быстро не продавал. Спасибо!
Александр
Александр
Реально быстро сработали, без заморочек, учитывая, что моя машина стоила 6 лямов. Я на авито размещал объявление пол года, тут подвинулся на 100 тыщ и у меня ее купили.
Юра
Юра
Я владелец фирмы ООО "Везем Вместе" я избавлялся от старья своего автопарка. Машины были различные и премиум класс, и трудовые - коммерческие, типо фиат дукато. Все прошло быстро, перевели деньги на счет фирмы. Советую, грамотный подход.
Олег
Олег
Эту фирму посоветовал мой знакомый который уже обращался в срочный автовыкуп. Для меня это темный лес, но тут реально вежливые менеджеры и оценщики. Получила грамотные советы и быстро продала.
Анна Валерьевна
Анна Валерьевна
Лучшей компании не найти, я пол года искал куда выгодно продать машину и тут реально держат марку! Сдал свой Lexus именно сюда, рекомендую всем!
Алексей
Алексей
Сдала Mercedes именно сюда, так как реально, честно предложили больше всех.
Мирослава
Мирослава
Теперь я знаю куда можно продать УАЗ сразу, быстро. Эксперты сработали четко, в течении часа приехали и купили честно!
Шамиль
Шамиль
У меня был Nissan который простоял 5 лет в поле, муж умер, я не знала, что с ним делать. Все кто приезжал давали копейки и говорили, что его необходимо сдвинуть с места. Тут приехали сотрудники и сами все сделали, я вообще не участвовала в процессе. Рекомендую.
Алла
Алла
Продать автомобиль за наличку и без нервотрепки? Империя не даром она так называется, реально уровень!
Фил
Фил
Адекватные сотрудники, платят нормально. Приехали по указанному адресу и мы убедились, что они гарантировано выше дают большую выплату, чем дилеры. Мы остались довольны. Спасибо!
Вероника и Степан
Вероника и Степан
Сотрудничаем с данным сервисом долгое время, забираем машины с недостатками на запчасти. Много хороших вариантов, огромный выбор тарифов. Желаем развития данной компании.
Разбор Ауди Фольксваген Zapchastiaudivw.ru
Разбор Ауди Фольксваген Zapchastiaudivw.ru
Кто ищет информацию по условиям как работает скупка, как продать авто подороже, тут описаны все процедуры, которые проводятся при сдачи в скупку.
Андрей
Андрей
В ситуации когда авто в повреждениях воспользовались возможностью обратиться к предложению этой компании. Нас полностью устроили все условия, с учетом нашего сложного случая. Результатом работы остались довольны.
Валентина Степановна
Валентина Степановна
Я не хотел самостоятельно размещать объявление о продаже, ждать когда бы нашлись покупатели, проводить осмотры или ставить на стоянку. Хотел продать в кратчайшие сроки. И вот я получил хорошую помощь без всяких серых схем.
Сергей
Сергей
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Контакты и адрес нашей компании

Осуществляем выезд по всей территории России

Главный офис:
г.Москва, ул.Нагорный бульвар, 16
Новый офис
Симферопольский пр-д, 1
Режим работы:
24 часа Без перерывов и выходных Телефоны

+7 (495) 790-87-43 | +7 (903) 790-87-43

e-mail: info@avtoskupk.ru
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Империя Выкупа - Выкуп автомобилей в Москве и регионах