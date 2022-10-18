Срочный выкуп авто в Москве дорого
Продайте свой автомобиль за 60 минут без обмана!
Если вы хотите продать свой автомобиль быстро и безопасно, обратитесь к нам. Мы предлагаем услуги выкупа авто в Москве и Московской области. Наша компания работает на рынке автомобильных услуг уже несколько лет и заслужила репутацию надежного партнера.
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Купим любые автомобили
Мы знаем, что продажа автомобиля может быть проблематичной задачей, особенно если это автомобиль с повреждениями или старый. Мы предлагаем профессиональный подход к выкупу автомобилей — все сделки проходят быстро, прозрачно и безопасно. Мы купим проблемные авто как на запчасти, так и под восстановление. Узнайте подробнее о предлагаемых услугах или просто оставьте заявку.
*Мы не покупаем автомобили и транспорт: находящиеся в угоне, спецтехнику, мототехнику, в состоянии где нельзя ничего взять, мы не металлолом.
Мы также предоставляем дополнительные услуги по переоформлению документов, снятию автомобилей с учета и другие. Вы можете рассчитывать на юридическую поддержку и безопасность сделки на всех этапах процесса.
Примеры выкупа автомобилей
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Сколько стоит машина в Вашем состоянии — можно узнав только отправив заявку на оценку!
*Цены могут отличаться в зависимости от ситуации на вторичке
Никаких обязательств, узнайте стоимость автомобиля сегодня!
Выкуп автомобилей всех производителей
Мы покупаем авто любых марок, моделей и в любом состоянии — от новых до аварийных. Оценка стоимости производится нашими опытными специалистами, учитывая техническое состояние машины, рыночные цены и другие факторы. Гарантируем лучшую цену на рынке и прозрачные условия сделки.
Чтобы уточнить все нюансы нашей сделки купли-продажи автомобиля свяжитесь с нами по контактам на сайте. Готовы обсудить все условия сотрудничества и обязательно рассмотрим Ваше предложение индивидуально.
Срочный выкуп авто в Москве и области
Срочно нужны деньги, а продать автомобиль негде? Наша компания поможет — мы предлагаем услуги срочного выкупа авто в Москве и Московской области. Мы производим оценку стоимости автомобиля максимально быстро — всего за несколько часов. Вы получаете наличные деньги и отдаете нам ключи от машины, остальное мы делаем сами.
Мы покупаем авто любых марок, моделей и в любом состоянии — как новые, так и битые. Мы учитываем все факторы, влияющие на цену — техническое состояние автомобиля, год выпуска, пробег и другие. Мы гарантируем быструю и прозрачную сделку, безопасность и конфиденциальность ваших данных.
Наша компания работает уже несколько лет на рынке автомобильных услуг и заслужила доверие многих клиентов. Мы готовы помочь вам решить финансовые проблемы в кратчайшие сроки. Заполните заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону — мы ответим на все ваши вопросы и организуем быстрый выкуп вашего автомобиля.
Оцените наши преимущества:
- Хорошая цена и адекватная оценка;
- Продажа пройдет честно и без обмана;
- Вы продадите свой авто без суеты в комфортной обстановке;
- Грамотный подход к каждому клиенту и автомобилю;
- Мы сохраним Вашу анонимность;
- Выплатим выше чем перекупы с автору, авито или дрома;
- Вам не нужно самостоятельно искать покупателя или размещать объявление;
- Снимем с учета и регистрации в ГИБДД;
- Мы официальная компания;
- Приедем к Вам домой и НЕ повезем в автосервис на диагностику*;
- Объявлена стоимость НЕ меняется*1;
- Честно, прозрачно, быстро и дороже конкурентов.
Мы просто хотим купить авто и без лишних проблем!
*Не касается автомобилей, которые имеют проблемы с задирами — они везутся на осмотр выборочно
*1 Если вся данная информация от продавца верная и исключает других нюансов
Оценка стоимости автомобиля за 1 минуту
Наши опытные специалист в области авто выкупа, произведут удаленную оценку авто и выдадут расчет с учетом всем нюансов
Что необходимо для продажи автомобиля?
Первый вариант самый простой. У Вас имеется хороший автомобиль, Вы являетесь собственником, а машина исправна. Сделайте химчистку, помойте автомобиль, уберите свои личные вещи из автомобиля. Заходите на интернет-площадки по продажи авто: auto.ru, avito.ru, drom.ru, am.ru и т.д. Разместите объявления о продаже авто. Сфотографируйте, укажите недостатки, если они есть, и будьте уверенны, что покупатель не заставит себя ждать.
Второй вариант менее распространенный, но все же имеет место быть. Чтобы быстро продать авто, можно прибегнуть к знакомым, возможно кто-то из Ваших друзей или знакомых планирует покупку автомобиля. Предложите им Ваш автомобиль, обычно 10% автомобилей продаются именно знакомым.
Третий вариант поможет Вам если необходимо быстро продать авто, прямо сегодня. Возможно это не самый выгодный способ, но деньги Вы получите уже сейчас. Продайте Ваш автомобиль нам, перекупщикам, мы готовы выплатить до 95% от рынка. Вы не будете размещаться объявления, общаться с такими же по телефону, делать показы по 5 раз на дню. Мы быстрый способ избавиться от машины уже сейчас, с не большой уценкой.
Вам необходимо продать автомобиль, но вы не знаете во сколько его оценить? Разберем коротко, как определить рыночную стоимость именно Вашего авто.
1.Заходим на сайт интернет-площадок avito.ru или auto.ru
2.Выбираете марку, модель, год, объем двигателя и коробку передач.
3.Изучайте самый низ рынка, что там размещено? Такси, битые, проблемные, цена значительно ниже основного списка — это все автомобили с проблемами, найдите первое объявление которое примерно соответствует вашим характеристикам авто и не имеет повреждений или проблем. Эта цена будет означать начало рынка на ваш авто.
Чтобы продать правильно автомобиль, учитывайте все нюансы по Вашему авто, ведь даже незначительные дефекты уменьшают стоимость автомобиля.
Перекупщики или фирмы по выкупу авто отталкиваются именно от этой цены и выплачивают -95% именно от нее.
Но когда же выплачивают 100% ? А вот это все зависит от состояния автомобиля, если Вы 1 хозяин, авто не имеет повреждений, царапин, малый пробег и он просто в очень хорошем состоянии, то да Вы можете получить все 110%.
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